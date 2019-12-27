2019-12-27T09:13:40+03:00
Звезды

Курян приглашают послушать музыку в костел

В Курске пройдет рождественско-новогодний музыкальный фестиваль
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Фестиваль пройдет в январеФестиваль пройдет в январеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Рождественско-новогодний музыкальный фестиваль пройдет в курском римско-католическом храме.

С 2 по 19 января в римско-католическом храме Успения Божией Матери (ул. Марата, д. 31) состоится рождественско-новогодний музыкальный фестиваль «EMMANUEL C-НАМИ-БОГ».

Программа выступлений:

02.01.2020 г. в 16:00 – «Младенец явлен в Вифлеем»;

03.01.2020 г. в 15:00 – «На пути к свету»;

05.01.2020 г. в 17:00 – «Рождественская звезда»;

11.01.2020 г. в 16:00 – «У Рождественской елки»;

12.01.2020 г. в 18:00 – «Adeste Fideles»;

19.01.2020 г. в 17:00 – «Ночная репетиция И.С. Баха».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юному спортсмену из Льгова подарили боксерскую экипировку
На «Трудовых резервах» в Курске завершается реконструкция Южной трибуны
С декабря куряне будут больше платить за вывоз мусора
Курян приглашают послушать музыку в костел
Под Курском сгорел дом
Под Курском нашли артснаряд
Глава администрации Сеймского округа Курска покинул свой пост
В Курске на Дериглазова открывается храм
В полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли семеро курян
Путин подписал распоряжение о праздновании 1000-летия Курска
Курские спасатели предупреждают о тумане и гололеде
Курский театр «Ровесник» приглашает на «Новогоднюю путаницу»
В Курской области полностью завершилось возведение онкологического диспансера
Курская Епархия получила в собственность братский корпус и Сретенский храм
В Курске Дед Мороз приехал к детям на пожарной машине
В Курске продолжится вакцинация животных от бешенства
Курская прокуратура оштрафовала детсад
30 декабря Курск останется без света
Под Курском загорелась квартира
Под Курском сбили двух девочек
В Курской области проходит месячник по охране хвойных насаждений