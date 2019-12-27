Курян приглашают послушать музыку в костел
Рождественско-новогодний музыкальный фестиваль пройдет в курском римско-католическом храме.
С 2 по 19 января в римско-католическом храме Успения Божией Матери (ул. Марата, д. 31) состоится рождественско-новогодний музыкальный фестиваль «EMMANUEL C-НАМИ-БОГ».
Программа выступлений:
02.01.2020 г. в 16:00 – «Младенец явлен в Вифлеем»;
03.01.2020 г. в 15:00 – «На пути к свету»;
05.01.2020 г. в 17:00 – «Рождественская звезда»;
11.01.2020 г. в 16:00 – «У Рождественской елки»;
12.01.2020 г. в 18:00 – «Adeste Fideles»;
19.01.2020 г. в 17:00 – «Ночная репетиция И.С. Баха».
ИСТОЧНИК KP.RU