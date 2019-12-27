Курян приглашают послушать музыку в костел

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-27T09:13:40+03:00

Фестиваль пройдет в январе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет рождественско-новогодний музыкальный фестиваль

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Рождественско-новогодний музыкальный фестиваль пройдет в курском римско-католическом храме.

С 2 по 19 января в римско-католическом храме Успения Божией Матери (ул. Марата, д. 31) состоится рождественско-новогодний музыкальный фестиваль «EMMANUEL C-НАМИ-БОГ».

Программа выступлений:

02.01.2020 г. в 16:00 – «Младенец явлен в Вифлеем»;

03.01.2020 г. в 15:00 – «На пути к свету»;

05.01.2020 г. в 17:00 – «Рождественская звезда»;

11.01.2020 г. в 16:00 – «У Рождественской елки»;

12.01.2020 г. в 18:00 – «Adeste Fideles»;

19.01.2020 г. в 17:00 – «Ночная репетиция И.С. Баха».

ИСТОЧНИК KP.RU