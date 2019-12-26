2019-12-26T19:44:38+03:00
Происшествия

Под Курском нашли артснаряд

Боеприпас пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряд вывезли на полигон для уничтоженияСнаряд вывезли на полигон для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 декабря в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны в поселке Кшенский Советского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 75 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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