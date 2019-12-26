Глава администрации Сеймского округа Курска покинул свой пост
Виктор Митюшкин ушел на пенсию
Исполнение обязанностей главы администрации округа возложено на заместителяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Глава администрации Сеймского округа города Курска Виктор Николаевич Митюшкин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 25 декабря 2019 года.
Исполнение обязанностей главы администрации Сеймского округа города Курска с 26 декабря 2019 года возложено на заместителя главы администрации Сеймского округа города Курска Олега Юрьевича Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU