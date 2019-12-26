2019-12-26T19:35:54+03:00
Политика

Глава администрации Сеймского округа Курска покинул свой пост

Виктор Митюшкин ушел на пенсию
Яна ШЕЛЕСТ
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Исполнение обязанностей главы администрации округа возложено на заместителяИсполнение обязанностей главы администрации округа возложено на заместителяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Глава администрации Сеймского округа города Курска Виктор Николаевич Митюшкин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 25 декабря 2019 года.

Исполнение обязанностей главы администрации Сеймского округа города Курска с 26 декабря 2019 года возложено на заместителя главы администрации Сеймского округа города Курска Олега Юрьевича Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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