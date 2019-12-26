2019-12-26T19:26:22+03:00
Общество

В Курске на Дериглазова открывается храм

Он рассчитан на 500 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Кадастровая палата Курской области внесла в Единый государственный реестр недвижимости сведения о храме Сретения Господня и Святого мученика Анатолия.

Он расположен в жилом районе «Северный» Курска на проспекте Анатолия Дериглазова и рассчитан на 500 человек. Храм представляет собой двухэтажное здание общей площадью более 809 кв. м с одним подземным этажом.

Первый камень в его основание был заложен в 2014 году, в 2015 году установлены купола и кресты, в июне 2017 года освящены колокола. В ближайшее время храм распахнет свои двери для прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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