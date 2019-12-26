2019-12-26T16:28:19+03:00
Общество

В полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли семеро курян

Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны
Яна ШЕЛЕСТ
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В суперфинал попадут только 300 конкурсантовВ суперфинал попадут только 300 конкурсантовФото: Из архива "КП"
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В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников, ко второму блоку дистанционного тестирования - 20 232. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 человек.

В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, где конкурсанты будут состязаться за право выхода в суперфинал. Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и впервые в Казани. В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников.

Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. От Курской области в полуфинал вышли семь человек.

В суперфинал попадут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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