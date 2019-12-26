Путин подписал распоряжение о праздновании 1000-летия Курска

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-26T15:12:12+03:00

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Празднование юбилейной даты - 1000-летия Курска - поддержали на федеральном уровне.

Распоряжение об этом подписал Президент РФ Владимир Путин. Создан оргкомитет по празднованию этой даты.

Уже началась разработка проекта планировки Курска. В первый этап строительства включены Первомайский парк, Боева дача, урочища «Хохлов лес» и «Пасека». Намечено обустройство набережной реки Тускарь. В здании бывшей мужской гимназии предполагается размещение областного краеведческого музея.

-У нас в годе более ста общественных организаций и если каждая возьмет по одному проекту к празднованию 1000-летия Курска, то мы получим много значимых объектов, - сказал глава города Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU