Курский театр «Ровесник» приглашает на «Новогоднюю путаницу»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-26T14:35:57+03:00

Это сказка о добре и зле, о взаимовыручке и дружбе, о настоящих чудесах

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Театр юного зрителя «Ровесник» им. И.В. Селиванова (ул. Перекальского, 1) приглашает курян на новогодние представления «Новогодняя путаница» (6+). Это сказка о добре и зле, о взаимовыручке и дружбе, о настоящих чудесах. Не смотря на то, что злые силы хотят испортить новогодний праздник, все закончится хорошо – это же чудесная история!

Этот сказочный спектакль понравится и юным зрителям, и их родителям. Волшебная зимняя сказка, сотканная из пушистого снега, ароматов хвои и цитрусов, предвкушения чуда и торжества добра будет согревать вас весь год своим теплом!

Даты и время проведения спектаклей:

23 - 30 декабря 2019 года - 10.00, 12.30, 15.00

2 января 2020 года - 11.00, 14.00

3 - 8 января 2020 года - 10.00, 12.30, 15.00

Время работы кассы: вторник — суббота — 10:00 — 18:00, перерыв: 14:00 — 15:00, выходные: воскресенье, понедельник.

Заказать билеты можно по телефону 58-81-17.

ИСТОЧНИК KP.RU