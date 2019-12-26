В Курской области полностью завершилось возведение онкологического диспансера

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-26T14:16:20+03:00

"Здесь сосредоточено все, что на сегодня есть современного в медицине", сказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко

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Последним объектом строительства стал – лечебно-хирургический корпус, рассчитанный на 340 коек.

Завершилась реализация восьмилетнего проекта, начатого еще в 2011 году. Теперь в Курской области действует одна из самых крупных и современных онкологических больниц страны,

Курский диспансер способен принимать пациентов даже из других регионов страны. «Сейчас развит медицинский туризм, – отметил присутствующий на открытии руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. – Поверьте, на этой территории сосредоточено все, что на сегодня имеется современного в медицине. Это действительно высочайшие технологии.

Лечебно-хирургический корпус буквально напичкан аппаратами, с помощью которых можно выявить заболевание на ранней стадии и незамедлительно начать лечение. Некоторое оборудование не представлено больше нигде в России.

В хирургическом корпусе планируется проводить около 10 тысяч операций в год. Особое внимание – комфорту пациентов. Палаты сделаны максимум на четверых человек, с душем и санузлом. Всего с вводом новых отделений онкоцентр сможет принимать 440 пациентов с сутки, лечить которых теперь будет почти тысячный штат медиков, заверили в администрации региона.

Напомним, строительство центра начато в 2011 году. В 2012 году введен в эксплуатацию радиологический корпус на сто коек. В 2014 году построена и введена в эксплуатацию поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром, четырьмя лабораториями, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ отделениями

ИСТОЧНИК KP.RU