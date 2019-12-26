Курская Епархия получила в собственность братский корпус и Сретенский храм

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-26T14:08:30+03:00

В задачах на 2020 год - продолжить роспись Рождественского собора в Коренной пустыни

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Попечительский совет по возрождению мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь подвел итоги работы за год и наметил планы на будущее. Перед заключительным заседанием губернатор Курской области Роман Старовойт, митрополит Курский и Рыльский Герман, а также члены совета осмотрели территорию Знаменского собора и Воскресенскую церковь областного центра. Там сейчас идут восстановительные работы.

- Благодаря работе Попечительского совета мы выполнили все, что наметили на год. Результаты этой работы видны всем горожанам. Приведен в достойный вид Знаменский собор. Мы сделали наружный фасад храма, выполнена серьезная работа по куполу, установлены окна. Много сделано в Коренной пустыни, где завершен первый этап росписи главного храма, – сказал владыка Герман.

В ходе заседания Попечительского совета владыка Герман получил документы о передаче в собственность Курской Епархии братского корпуса и Сретенского храма микрорайона «Северный» Курска.

Сейчас в Воскресенском храме восстановлен южный вход и закончена первая очередь реставрации настенной живописи. Завершить роспись планируется в следующем году, тогда же церковь будет готова к освящению.

Также в задачах на 2020 год продолжить роспись Рождественского собора в Коренной пустыни, очистить купол и стены центральной части Знаменского собора от копоти. Кроме того, в планах разработать проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные работы в Братском корпусе Знаменского монастыря. Всего на выполнение задуманного потребуется 44 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU