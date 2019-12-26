В Курске продолжится вакцинация животных от бешенства

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-26T13:54:50+03:00

Прививку домашним питомцам можно будет сделать абсолютно бесплатно

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Курская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжает бесплатную вакцинацию домашних питомцев. В 2020 году специалисты учреждения запланировали почти три десятка выездных бесплатных вакцинаций против бешенства около многоквартирных домов.

Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно. Ведь это единственная профилактическая мера борьбы с неизлечимым заболеванием - бешенством. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечив безопасность не только животных, но и членов семьи.

Время проведения вакцинации можно уточнять по телефону 35-00-84.

План выездных точек вакцинации животных против бешенства в 2020 году.

10.04 – ул. Хуторская, 2-А, Хуторская, 12-В

17.04 - ул. Энгельса, 16, Энгельса, 90

24.04 – ул. Интернациональная, 6-А, 1-я Стрелецкая, 45

08.05 - ул. Союзная, 26-А, 1-я Щигровская, 19

15.05 – ул. Клыкова 63, Клыкова, 1

22.05 - ул. Сумская, 11-Б, Моковская, 2-Б

29.05 – ул. Радищева, 69/2, Степана Разина, 4

05.06 - ул. Заводская, 21, Комарова, 5

19.06 – ул. Ломоносова, 30-А, Советская, 26-А

26.06 - ул. Комарова, 13/21, Сумская, 46

03.07 – ул. Кулакова, 5, Кулакова, 9

10.07 – ул. Гагарина, 26-Б, Харьковская, 22

17.07 – ул. Институтская, 46, Светлый пр-д, 4

24.07 – ул. Республиканская, 52-Б, Союзная,55-Б

31.07 – Проспект Ленинского Комсомола, 52, ул. Менделеева, 57

07.08 – ул. Косухина, 41, Косухина, 24

14.08 – ул. Республиканская, 24-Б, Краснознаменная, 9-А

21.08 - ул. Студенческая, 5, Студенческая, 30

28.08 – ул. Союзная, 16, Парижской коммуны, 30

04.09 - Магистральный пр-д, 19, ул. Васильковая, 28

11.09 - ул. Сергеева, 10, Орловская, 10

18.09 - ул. Черняховского, 38-А, Черняховского, 4-А

25.09 - ул. Клыкова, 84, Клыкова, 14

02.10 – ул. Дубровинского, 3-А, Островского, д. 39

09.10 – пр-т А. Дериглазова, 25, А. Дериглазова, 71

16.10 – пр-т Хрущева, 23, ул. Бойцов 9 дивизии, 185-В

23.10 – пр-т Победы, 28-А, Победы, 44

30.10 - ул. Менделеева, 17, Менделеева, 35.

ИСТОЧНИК KP.RU