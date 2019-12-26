Курская прокуратура оштрафовала детсад
Дошкольное учреждение заключило трудовой договор с гражданкой республики Кыргызстан, по которому ее приняли на должность воспитателя.
- По закону работодатель, привлекающий для трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, о заключении такого договора, - пояснили в прокуратуре. - Руководство детского сада не направило в Управление по вопросам миграции уведомление.
На основании постановления прокурора виновного сотрудника детсада оштрафовали и обязали послать уведомление.
ИСТОЧНИК KP.RU