2019-12-26T13:39:20+03:00
Происшествия

Курская прокуратура оштрафовала детсад

Дошкольное учреждение не уведомило о приеме на работу воспитателем иностранку
Ольга ДАНИЛОВА
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Сотрудница детсада заплатит штрафСотрудница детсада заплатит штрафФото: Светлана ВОЛКОВА
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Дошкольное учреждение заключило трудовой договор с гражданкой республики Кыргызстан, по которому ее приняли на должность воспитателя.

- По закону работодатель, привлекающий для трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, о заключении такого договора, - пояснили в прокуратуре. - Руководство детского сада не направило в Управление по вопросам миграции уведомление.

На основании постановления прокурора виновного сотрудника детсада оштрафовали и обязали послать уведомление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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