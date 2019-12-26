30 декабря Курск останется без света

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-26T12:44:31+03:00

Электричество отключат в двух округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО «Курские электрические сети» будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 30 декабря 2019г. с 9-00 до 16-00: ул. 3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; Утренняя, Арматурная.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 30 декабря 2019 с 10-00 до 12-00: ул. 2-я Новосёловка 44-64; Новосёловка 17-37, 32-64; Новосёловский переулок 5-39, 4-30.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU