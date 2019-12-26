Под Курском загорелась квартира

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-26T12:38:00+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 22 человека и семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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25 декабря в 17:43 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании квартиры на улице Рокоссовского в Железногорске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 11 города Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 17:51, ликвидировали в 17:52. В результате пожара в одной из комнат многоэтажного жилого дома закоптились стены, огонь повредил мебель. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

24 декабря в селе Толстый Луг загорелся жилой дом. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU