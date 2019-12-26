2019-12-26T10:46:12+03:00
Происшествия

Под Курском сбили двух девочек

ДТП произошло в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Дети получили травмыДети получили травмыФото: Из архива "КП"
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25 декабря примерно в 17:10 47-летний водитель автомобиля «Деу-Нексия» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск. На 21 километре трассы он, по предварительным данным, наехал на двух пятнадцатилетних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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