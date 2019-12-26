В Курской области хотят запретить снюсы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T09:40:40+03:00

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В Курске на заседании антинаркотической комиссии обсудили законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе так называемых снюсов.

«Вчера Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь продажи курительной и никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции. Предлагаю не дожидаться и уже приступить к исполнению», - отметил глава региона.

Соответствующий законопроект касаемо Курской области был разработан в кратчайшие сроки по поручению губернатора. Председатель правового комитета Александр Ерменчук доложил о практике правоприменения запрета в других регионах. Это касается не только продажи веществ, но и электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. За несоблюдение ограничений грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU