2019-12-26T09:28:41+03:00
Происшествия

Курянка кормила детей объедками и держала взаперти

Мать лишили родительских прав, а малышей отправили в интернат
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянка издевалась над родными сыновьямиКурянка издевалась над родными сыновьямиФото: Из архива КП.
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Мировой судья судебного участка № 1 Сеймского округа вынес приговор 26-летней жительнице Курска. Ее признали виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ним).

- Женщина воспитывает трех мальчиков двух, трех и пяти лет. Она злоупотребляет спиртным, не ухаживает за сыновьями. Дети питались остатками еды, которые оставались после матери и ее сожителя. Она била детей, несколько раз в их присутствии пыталась покончить жизнь самоубийством. Дети практически не выходили из комнаты общежития, у них нет игрушек, - рассказали в прокуратуре.

По результатам психологического обследования у несовершеннолетних выявлена психическая травма, вызванная жестоким отношением матери.

Женщину лишили родительских прав, а детей отправили в специализированный Дом ребенка.

Суд признал курянку виновной и оштрафовал ее на десять тысяч рублей.

В пользу детей взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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