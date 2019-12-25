2019-12-25T17:01:54+03:00
Общество

Акция "КП": "Хочу домой!"

Маленькая Герда ищет дом
Елена ЧУРИЛОВА
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ГердаГерда
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Эти глаза невозможно забыть, они смотрят в самую душу. Глаза собаки,которая верит и ждет, и не теряет надежду встретиться взглядом со своим человеком. Герда....

Ей четыре месяца. Она одна из некогда большой и веселой собачьей семьи. У нее, казалось, было все: и мама, и братья, и домик из картона, который соорудили чьи то добрые руки...Но все рухнуло, не стало мамы, а братья обрели хозяев. Осталась она и домик из картона. Далеко, в лесополосе. И еще человек,который несет еду, и всегда утешает: "Потерпи, не скучай, не бойся, я ищу тебе самый настоящий дом".

Герда ждет и верит. Спасите эту нежную и трогательную малышку, она оценит, станет лучшим другом. Впереди праздник волшебства и чудес, не ждите чуда, сотворите его сами - дайте шанс Герде!

Волонтеры отдают собачку только после стерилизации.

Тел. 8-951-329-51-32 Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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