В Курске рядом с галереей "АЯ" коммунальщики уничтожили деревья и виноград

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-25T16:33:28+03:00

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Владелец галереи известной "АЯ" и художник Олег Радин поделился в соцсетях возмущением по поводу действий курских коммунальщиков. Последние преподнесли Олегу Михайловичу под самый новый год неприятный сюрприз. Придя утром 25 декабря в галерею Радин обнаружил, что деревья, которые росли у входа и виноград спилены под корень.

"Сегодняшнее утро для меня и для галереи "АЯ" оказалось не добрым! Не знаю, по какому новому ДИЗАЙН-КОДУ спилили красивые деревья у фасада галереи! Хорошо,что работница "АЯ" пришла в тот момент, когда собирались спилить и нашу легендарную сливу! А виноград,который мы растили и лелеяли, срублен под корешок - у меня от всего того ШОК!", - написал Олег Михайлович на своей странице в соцсети.

Ответа от коммунальных служб города по поводу инцидента пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU