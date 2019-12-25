2019-12-25T16:33:28+03:00
Происшествия

В Курске рядом с галереей "АЯ" коммунальщики уничтожили деревья и виноград

У владельца галереи Олега Радина шок: "По какому новому дизайн-коду спилили?"
Светлана ВОЛКОВА
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Фасад галереи "подрихтовали"Фасад галереи "подрихтовали"Фото: СОЦСЕТИ
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Владелец галереи известной "АЯ" и художник Олег Радин поделился в соцсетях возмущением по поводу действий курских коммунальщиков. Последние преподнесли Олегу Михайловичу под самый новый год неприятный сюрприз. Придя утром 25 декабря в галерею Радин обнаружил, что деревья, которые росли у входа и виноград спилены под корень.

"Сегодняшнее утро для меня и для галереи "АЯ" оказалось не добрым! Не знаю, по какому новому ДИЗАЙН-КОДУ спилили красивые деревья у фасада галереи! Хорошо,что работница "АЯ" пришла в тот момент, когда собирались спилить и нашу легендарную сливу! А виноград,который мы растили и лелеяли, срублен под корешок - у меня от всего того ШОК!", - написал Олег Михайлович на своей странице в соцсети.

Ответа от коммунальных служб города по поводу инцидента пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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