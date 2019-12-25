2019-12-25T16:19:31+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили минометную мину

Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной
Ольга ДАНИЛОВА
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Мину вывезли на полигонМину вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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25 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Глушковском районе в поселке Теткино.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружили минометную мину 82 мм. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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