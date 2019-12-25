2019-12-25T16:07:21+03:00
Происшествия

Курский маршрутчик, задавивший на Союзной женщину, проведет в колонии три года

ДТП произошло в июне 2019 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признал 41-летнего водителя виновнымСуд признал 41-летнего водителя виновнымФото: Из архива "КП"
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Ночью 8 июня 2019 года водитель перевозил пассажиров на маршрутном автобусе по улице Союзной города Курска. Отправляясь от остановки общественного транспорта, он не заметил, что подошедшая к автобусу женщина оперлась на закрытую автоматическую дверь. Не убедившись в безопасности, он начал движение.

Женщина потеряла точку опоры и упала под задние колеса автомобиля. Потерпевшая получила травмы, от которых скончалась. При этом водитель продолжил движение, оставив место происшествия.

Суд признал 41-летнего водителя виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения. Мужчина проведет в колонии-поселении три года. Также курянина лишили права управления транспортными средствами на два года.

Владелец маршрутного автобуса в добровольном порядке выплатил родственникам погибшей компенсацию причиненного вреда в размере 220 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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