Курский маршрутчик, задавивший на Союзной женщину, проведет в колонии три года
Ночью 8 июня 2019 года водитель перевозил пассажиров на маршрутном автобусе по улице Союзной города Курска. Отправляясь от остановки общественного транспорта, он не заметил, что подошедшая к автобусу женщина оперлась на закрытую автоматическую дверь. Не убедившись в безопасности, он начал движение.
Женщина потеряла точку опоры и упала под задние колеса автомобиля. Потерпевшая получила травмы, от которых скончалась. При этом водитель продолжил движение, оставив место происшествия.
Суд признал 41-летнего водителя виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения. Мужчина проведет в колонии-поселении три года. Также курянина лишили права управления транспортными средствами на два года.
Владелец маршрутного автобуса в добровольном порядке выплатил родственникам погибшей компенсацию причиненного вреда в размере 220 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU