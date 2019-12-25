Куряне победили на Всероссийском первенстве

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-25T15:57:58+03:00

Юные футболисты также заняли первое место в детском межрегиональном турнире по футболу памяти Николая Сентябрева Фото: предоставлено пресс-службой

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Воспитанники детско-юношеской спортивной школы №4, которую возглавляет мастер спорта СССР по футболу Олег Делов, стали победителями межрегиональных соревнований.

Мальчики завоевали первое место на Всероссийском первенстве любительской детской мини-футбольной лиге «Футбол без границ» среди юношей 2005 года рождения. Куряне Евгений Кукушка (лучший вратарь) и Сергей Телегин (лучший игрок турнира) попали в символическую сборную турнира.

Копилка пополнилась и еще одной наградой: юные футболисты заняли первое место в детском межрегиональном турнире по футболу памяти Николая Сентябрева среди юношеских команд 2007 года рождения. Курский футболист Никита Перьков стал лучшим игроком турнира и попал в символическую сборную.

ИСТОЧНИК KP.RU