2019-12-25T15:57:58+03:00
Спорт

Куряне победили на Всероссийском первенстве

Мальчики завоевали первое место в любительской детской мини-футбольной лиге
Ольга ДАНИЛОВА
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Юные футболисты также заняли первое место в детском межрегиональном турнире по футболу памяти Николая СентябреваЮные футболисты также заняли первое место в детском межрегиональном турнире по футболу памяти Николая СентябреваФото: предоставлено пресс-службой
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Воспитанники детско-юношеской спортивной школы №4, которую возглавляет мастер спорта СССР по футболу Олег Делов, стали победителями межрегиональных соревнований.

Мальчики завоевали первое место на Всероссийском первенстве любительской детской мини-футбольной лиге «Футбол без границ» среди юношей 2005 года рождения. Куряне Евгений Кукушка (лучший вратарь) и Сергей Телегин (лучший игрок турнира) попали в символическую сборную турнира.

Копилка пополнилась и еще одной наградой: юные футболисты заняли первое место в детском межрегиональном турнире по футболу памяти Николая Сентябрева среди юношеских команд 2007 года рождения. Курский футболист Никита Перьков стал лучшим игроком турнира и попал в символическую сборную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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