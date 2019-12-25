По Железнодорожному округу Курска проедет Дед Мороз

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-25T15:52:46+03:00

В 12:15 Дед Мороз прибудет на улицу Союзную Фото: Из архива "КП"

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Дед Мороз проведет турне по Железнодорожному округу Курска. 28 декабря в 9.30 сказочного волшебника и его внучку Снегурочку встретят у школы № 12 (ул. Полевая, 19,17). Новогодний экипаж проследует по Стрелецкой, побывает на Привокзальной площади, проезде Гундобина, а также посетит детскую школу искусств № 2, детский сад № 77 и Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В 12:15 Дед Мороз прибудет на улицу Союзную, 26. В программе праздника: поздравление, награждение победителей конкурсов, концертная программа.

22 декабря в Курске прошел парад Дедов Морозов. Главный Дед Мороз страны и Снегурочка, специально прибывшие в Курск из Великого Устюга, зажгли огни на городской елке и дали старт праздничным гуляниям.

ИСТОЧНИК KP.RU