В Курске у приезжего украли кошелек с 80 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-25T14:52:57+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в краже кошелька из автомобиля. Житель Белгорода приехал в Курск по работе. Мужчина отлучился, забыв в салоне портмоне, в котором хранились 80 тысяч рублей и банковские карты. Кошелек, оставленный на видном месте, на сидении заметил случайный прохожий. Десяти минут отсутствия владельца хватило, чтобы вор разбил окно и украл чужие вещи.

Оперативники нашли свидетелей кражи и обнаружили в том числе видео предполагаемого похитителя, так удалось составить его фоторобот. В течение нескольких дней личность 28-летнего ранее судимого курянина установили. Полицейским он выдал большую часть украденных денег, которые тратил с осторожностью. Снять деньги с чужой карты, не имея в распоряжении пин-кода, он не смог.

По факту кражи завели уголовное дело. Подозреваемый в ближайшее время обязался возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU