В Курской области ожидаются дождь, туман и гололедица

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-25T14:36:41+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области с вечера 25 декабря и на протяжении суток сохранится облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

В отдельных районах туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух тепла, днем от одного градуса мороза до четырех тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU