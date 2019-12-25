28-летняя курянка избила полицейского

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-25T14:15:43+03:00

Женщину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Курска. Женщину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

23 ноября 2019 года подозреваемую рано утром в деревне Татаренково, в состоянии алкогольного опьянения везли в служебном автомобиле «Газель» ОМВД России по Курскому району в отдел полиции. Не желая быть доставленной в участок, женщина начала бить сотрудника полиции руками и ногами по лицу и туловищу.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU