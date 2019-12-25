2019-12-25T13:54:43+03:00
Происшествия

В Курской области в ДТП ранения получили 216 детей

Четыре ребенка погибли
Яна ШЕЛЕСТ
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Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в местах массового скопления детейНаряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в местах массового скопления детейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За 11 месяцев 2019 года в Курской области произошло 200 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. 216 несовершеннолетних получили ранения, четверо погибли.

В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул, в период с 23 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории Курской области будет проходить профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, при этом особое внимание будет уделено обеспечению безопасного поведения детей на дорогах.

Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в местах массового скопления детей. Проконтролируют условия эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».

Управление ГИБДД инициирует проведение в общеобразовательных организациях тематических мероприятий по изучению Правил дорожного движения. Будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях, среди индивидуальных владельцев транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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