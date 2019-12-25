В Курской области новым председателем комитета по экономике стал банкир
Эту должность занял Левон Осипов
Кадровые перестановки в администрации продолжаютсяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Распоряжением губернатора на должность председателя комитета по экономике и развитию Курской области с 25 декабря назначен Левон Григорьевич Осипов. Ранее он руководил курским филиалом банка «Зенит», пояснили в администрации региона.
У Левона Осипова два высших образования – экономическое (КГУ) и юридическое (ЮЗГУ). Последние 16 лет он работал в банковской сфере. Женат, воспитывает троих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU