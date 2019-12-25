2019-12-25T13:19:54+03:00
Деловой Курск

В Курской области новым председателем комитета по экономике стал банкир

Эту должность занял Левон Осипов
Ольга ДАНИЛОВА
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Кадровые перестановки в администрации продолжаютсяКадровые перестановки в администрации продолжаютсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Распоряжением губернатора на должность председателя комитета по экономике и развитию Курской области с 25 декабря назначен Левон Григорьевич Осипов. Ранее он руководил курским филиалом банка «Зенит», пояснили в администрации региона.

У Левона Осипова два высших образования – экономическое (КГУ) и юридическое (ЮЗГУ). Последние 16 лет он работал в банковской сфере. Женат, воспитывает троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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