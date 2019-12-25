23-летняя курянка ударила ножом сожителя

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-25T12:53:17+03:00

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Следственное подразделение Сеймского отдела полиции расследует уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

- Подозреваемая 23-летняя жительница Курска в состоянии опьянения ударила своего сожителя кухонным ножом. 35-летнего мужчину вовремя доставили в больницу, благодаря чему удалось сохранить ему жизнь. Согласно медицинскому исследованию, его здоровью нанесен тяжкий вред, - рассказали в полиции.

Подозреваемую задержали в тот же день. Суть конфликта она объяснить не смогла, ссылаясь на то, что была пьяна. Год назад девушка уже была осуждена за аналогичное преступление – тогда она избила сожителя. Тогда ей дали год лишения свободы условно.

Очередной конфликт с более серьезными последствиями произошел через пару дней после окончания наказания. Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. До окончания разбирательства подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе. За совершенное преступление, согласно ст. 111 УК РФ фигурантке дела грозит до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU