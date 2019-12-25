«Мираторг» наградил участников экологического конкурса

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-25T12:35:30+03:00

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Мероприятие ежегодно проводит комитет экологической безопасности и природопользования Курской области. Свои работы в номинации «Лучший экологический проект, направленный на реализацию практических мероприятий по вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения биологического разнообразия» представили школьники, представители общественности. Холдинг отметил призами авторов, чьи работы были признаны лучшими, а также вручил специальный приз детскому творческому коллективу в номинации «Лучшая серия фотографий».

- «Мираторг» ежегодно оказывает поддержку оргкомитету конкурса. Политика холдинга в вопросах сохранения экологического баланса полностью совпадает с целями и задачами этого проекта. Стратегия развития компании предусматривает использование передовых технологий в области безопасного природопользования и финансирование на постоянной основе программ по созданию ветрозащитных полос, озеленению территорий, проведению экологических субботников. Бережное отношение к природе – наш важнейший принцип работы, - подчеркивают в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU