2019-12-25T12:06:39+03:00
Общество

В лагерях Курской области отдохнули более 106 тысяч детей

Всего летом работало 353 оздоровительных учреждения
Яна ШЕЛЕСТ
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В области прошло множество профильных сменВ области прошло множество профильных сменФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Итоги детской оздоровительной кампании 2019 года подвели на заседании областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.

Всего минувшим летом работало 353 оздоровительных учреждения, в их числе 21 загородный лагерь, восемь санаториев, 290 лагерей с дневным пребыванием детей, 34 лагеря труда и отдыха.

Путевки бесплатно предоставлялись детям в возрасте от 7 до 17 лет, в первую очередь тем, кто находился в трудной жизненной ситуации. Отдыхали курские школьники и на побережье Черного моря в Краснодарском крае и Крыму - в «Артеке», «Орленке» и «Смене». Более четырех тысяч детей провели время в трудовых лагерях.

В области прошло множество профильных смен - гражданско-патриотические, спортивно-оздоровительные, творческие, развивающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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