В Курске появится остановка «Центр Гармония»
В администрации города Курска прошло заседание комиссии по наименованию улиц, площадей и других городских территорий. Было рассмотрен вопрос о переименовании остановки общественного транспорта по требованию на улице Кавказской, в районе дома № 48 в остановку «Центр Гармония».
Члены комиссии будут рекомендовать депутатам КГС принять решение о переименовании остановки, поскольку муниципальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» находится в непосредственной близости от нее.
Также на заседании внесли предложение провести ревизию всех городских остановок на предмет их названия и обсудить результаты проделанной работы на одном из последующих заседаний комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU