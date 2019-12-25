В Курске появится остановка «Центр Гармония»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-25T11:50:59+03:00

Также на заседании внесли предложение провести ревизию всех городских остановок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Она будет располагаться на улице Кавказской

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В администрации города Курска прошло заседание комиссии по наименованию улиц, площадей и других городских территорий. Было рассмотрен вопрос о переименовании остановки общественного транспорта по требованию на улице Кавказской, в районе дома № 48 в остановку «Центр Гармония».

Члены комиссии будут рекомендовать депутатам КГС принять решение о переименовании остановки, поскольку муниципальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» находится в непосредственной близости от нее.

Также на заседании внесли предложение провести ревизию всех городских остановок на предмет их названия и обсудить результаты проделанной работы на одном из последующих заседаний комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU