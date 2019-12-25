В Курске пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-25T11:23:23+03:00

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24 декабря в 16:50 пьяный 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал по улице 3-я Агрегатная со стороны улицы Чайковского в направлении 2-й Агрегатной. Около дома № 23 «Л» он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого сидел 36-летний водитель.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили водитель и пассажирка «Рено», а также пассажир ВАЗа, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU