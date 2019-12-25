В Курскую область поступили новые "скорые"

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-25T10:59:36+03:00

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Курские медучреждения получили новые машины скорой помощи и мобильные комплексы. Районным больницам передали 16 карет скорой помощи и 16 мобильных комплексов. Таким образом, завершилось обновление парка скорой медицинской помощи региона. Всего на линию вышло в этом году 84 единицы автомобильной техники.

Пять единиц передвижных медицинских комплексов в этом году уже были переданы. Всего 21 автомобиль поступил в районы Курской области.

Мобильные комплексы представляют собой передвижную «поликлинику». Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, это позволяет даже в отдаленных селах на месте провести диспансеризацию, выполнить широкий спектр диагностических исследований, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU