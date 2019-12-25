2019-12-25T11:00:53+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб человек

ЧП произошло в Суджанском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел днемПожар произошел днемФото: из открытых источников
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В 14:50 24 декабря в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Толстый Луг Суджанского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП через 20 минут, потушить огонь удалось еще через пять минут.

В огне погиб человек. Также в жилом деревянном щитовом доме прогорел пол, повреждены огнем стены и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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