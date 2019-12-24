За неделю в Курской области ОРВИ заболели 4352 ребенка

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-24T17:03:47+03:00

В связи с заболеваемостью ОРВИ и пневмониями ограничительные мероприятия действуют в шести классах Фото: Светлана ВОЛКОВА

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По итогам прошедшей недели (с 16 по 22 декабря 2019 г.) в целом по области показатели заболеваемости ОРВИ оставались ниже порогового уровня на 40,2 %. Превышение эпидпорогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе, отметили в Роспотребнадзоре.

За неделю в регионе заболели острыми респираторными инфекциями 5489 человек, в том числе 4352 ребенка. Таким образом среди заболевших 79,3 % детей. На сегодняшний день в области зарегистрировано четыре случая гриппа.

В связи с заболеваемостью ОРВИ и пневмониями ограничительные мероприятия действуют в шести классах четырех школ области.

Чтобы новогодние праздники прошли благополучно, Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной и общественной профилактики. По возможности следует сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещения, в котором находитесь.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания.

При возникновении симптомов заболевания оставайтесь дома, откажитесь от посещения общественных мест, работы или занятий.

Обязательно обратитесь за медицинской помощью (вызовите врача на дом) для получения необходимых рекомендаций по лечению.

Выполняйте все рекомендации врача, принимайте препараты в соответствии с назначенным курсом и схемой.

ИСТОЧНИК KP.RU