2019-12-24T16:12:09+03:00
Происшествия

В Курске на Черняховского горела квартира

Пожар произошел в спальне
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел утромПожар произошел утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 11:48 24 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу улица Черняховского в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 11:52 пожарные приступили к ликвидации пожара. Пожар был локализован в 11:55, ликвидирован в 11:58, сообщили в МЧС.

В результате пожара в 3-х комнатной квартире общей площадью 60 квадратов в спальне сгорели постельные принадлежности и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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