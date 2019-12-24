2019-12-24T14:07:45+03:00
Деловой Курск

Куряне получат скидку при оплате проезда безналом

В акции участвуют бесконтактные карты любого банка
Ольга ДАНИЛОВА
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При оплате по карте куряне смогут немного сэкономитьПри оплате по карте куряне смогут немного сэкономитьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Жители Курска и Железногорска с 23 декабря при безналичном расчете за проезд в общественном транспорте получат скидку четыре рубля на каждую поездку, сообщили в администрации региона.

В акции «Проезд дешевле с картой Visa» участвуют бесконтактные карты Visa любого банка, для оплаты также можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Акция продлится с 23 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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