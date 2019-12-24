Курские сельские школы получили автобусы для перевозки детей
На Красной площади Курска 24 декабря директора сельских школ получили ключи от 26 новых автобусов. Современная техника отправилась в 21 район области и будет перевозить более 700 детей.
Два УАЗа, три ГАЗели, шесть Фордов и 15 ПАЗов приобретены за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Марки автомобилей подбирались исходя из количества школьников, нуждающихся в подвозе, и дорожных условий сельских поселений.
Совместно с ГИБДД, органами прокуратуры и МВД принято решение, что эти автобусы возможно использовать для перевозки детей не только в школы, но и в течение одного дня на соревнования, творческие конкурсы или в музеи, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU