Курские сельские школы получили автобусы для перевозки детей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-24T14:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На Красной площади Курска 24 декабря директора сельских школ получили ключи от 26 новых автобусов. Современная техника отправилась в 21 район области и будет перевозить более 700 детей.

Два УАЗа, три ГАЗели, шесть Фордов и 15 ПАЗов приобретены за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Марки автомобилей подбирались исходя из количества школьников, нуждающихся в подвозе, и дорожных условий сельских поселений.

Совместно с ГИБДД, органами прокуратуры и МВД принято решение, что эти автобусы возможно использовать для перевозки детей не только в школы, но и в течение одного дня на соревнования, творческие конкурсы или в музеи, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU