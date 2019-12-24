2019-12-24T13:54:50+03:00
Общество

В центре Курска развернется выставка пожарно-спасательной техники

Все желающие смогут примерить боевую одежду
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне смогут ближе познакомиться с работой спасателейКуряне смогут ближе познакомиться с работой спасателейФото: предоставлено пресс-службой
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27 декабря в стране отмечается профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации.

В этот день с 9:30 на площади около здания областного Дворца молодежи (Курск, ул. Белгородская, 14б) пройдет выставка пожарно-спасательной, специальной техники и средств спасения.

Все желающие смогут примерить боевую одежду, познакомиться с работой спасательного инструмента и устройством спецавтомобилей. Выставка будет интересна и взрослым, и детям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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