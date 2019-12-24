«Мираторг»: безопасность кормов под строгим контролем

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-24T12:48:22+03:00

В рамках пресс-тура к 10-летию работы в Пристенском районе агрохолдинг рассказал о производстве кормов для домашних животных

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На территории нашей области реализуется уникальный проект по производству кормов для домашних животных класса премиум и суперпремиум. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием – его многоступенчатая система контроля качества и безопасности включает магнитные ловушки, просеиватели и металлодетекторы, исключающие попадание инородных включений в продукт. А также контроль сырья и готовой продукции в собственной производственной лаборатории и независимых экспертных лабораториях, имеющих государственную аккредитацию.

Базовое сырье на предприятие поставляется с собственных животноводческих площадок холдинга. Содержание мяса в готовом продукте составляет от 35 до 40% в зависимости от рецептуры и типа животного. Деятельность предприятия соответствует всем международным экологическим стандартам, а упаковочные материалы, применяемые в производстве, пригодны к вторичной переработке.

- На заводе по производству кормов для домашних животных мы обобщили лучший мировой опыт и готовы дальше развивать продуктовую линейку безопасных, качественных кормов для домашних питомцев. А с увеличением мощности предприятия будут созданы дополнительные рабочие места, а также увеличатся налоговые отчисления, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU