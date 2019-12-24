Акция "КП": "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-24T12:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

- Плотные круглые бочка, проникновенный взгляд янтарных глаз и обаятельная улыбка - это наша Джуди, - говорят о милашке волонтеры.

Эта харизматичная собачка давно живет в пункте передержки и каждый день мечтает обрести свой теплый уголок в сердце любимого хозяина. Джуди около полутора лет, она небольшого роста. В меру активная.

Приучена к выгулу. Ходит на поводке. Добрая, ласковая и игривая собачка, которая засиделась в пункте и ждет хозяев.

Ее место - в загородном доме или в квартире, но рядом с энергичными хозяевами. Охранные качества присутствуют. Абсолютно здорова, обработана от паразитов, привита, СТЕРИЛИЗОВАНА! Она очень ждет свою любящую семью, приезжайте к ней знакомиться.

Девочка пристраивается по договору об ответственном отношении (строго не на цепь и не на самовыгул), с возможностью и дальше ненавязчиво отслеживать ее судьбу.

- Мы не контролируем хозяев, которым пристраиваем подопечных, мы поддерживаем дружескую связь и вместе радуемся счастливой судьбе, - говорят добровольцы, которые сейчас присматривают за собачкой.

Есть возможность привезти малышку по Курску и области.

Звонить: 8 919 134-64-78 Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU