Курский "Экотекс" приостановит работу из-за экологических проблем

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-24T12:31:52+03:00

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Представитель руководства головного офиса ООО «Экотекс» заверил, что на этой неделе предприятие приостановит работу до конца новогодних праздников. В начале января учредитель планирует лично посетить Курск, сообщили в администрации региона.

- Мы договорились о том, что от «Экотекса» на месте будет назначен представитель, ответственный за взаимодействие с администрацией и жителями, чтобы в оперативном порядке решать вопросы, – сказал замгубернатора Алексей Смирнов.

Тем не менее, по его словам, обращения о необходимости провести дополнительные проверки на предприятии уже направлены и в прокуратуру Курской области, и в Центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. К проведению проверки планируется привлечь областные комитеты строительства, экологической безопасности и природопользования, федеральные органы.

Руководство «Экотекса» заявило о готовности предоставить всю документацию – проектно-строительную, разрешительную.

ИСТОЧНИК KP.RU