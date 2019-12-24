В Курске отменяют бумажные проездные

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-24T12:25:03+03:00

Для поездок в трамваях и троллейбусах выпустят новую серию транспортных карт «Электронный кошелек»

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Для цифровизации городского пассажирского транспорта Курска и для учета числа перевезенных пассажиров МУП «Курскэлектротранс» с 1 января 2020 года месячные проездные билеты для граждан и предприятий на бумажных носителях будут отменены, сообщили в мэрии Курска.

Для оплаты проезда в муниципальном транспорте можно пользоваться транспортной картой «Электронный кошелек», которая продается и пополняется в киосках МУП «Курскэлектротранс».

Для поездок в трамваях и троллейбусах будет создана новая серия транспортных карт «Электронный кошелек». При пополнении на 1000 рублей, лимит составит 100 поездок, при пополнении на 600 рублей - 50 поездок на двух видах транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU