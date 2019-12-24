СК проверяет обстоятельства гибели курского пенсионера на пожаре

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-24T10:05:21+03:00

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23 декабря примерно в шесть часов утра поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Успенка Кореневского района. В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома. По этому факту Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртным. Причина возгорания устанавливается, - сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU