СК проверяет обстоятельства гибели курского пенсионера на пожаре
23 декабря примерно в шесть часов утра поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Успенка Кореневского района. В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома. По этому факту Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.
- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртным. Причина возгорания устанавливается, - сказали в СК.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU