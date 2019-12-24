СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-24T09:14:53+03:00

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26 декабря в 13.00 в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ бокса (ул. Косухина, 25-а) пройдет первый в истории Курска детский фестиваль по тэг-регби среди школьников.

В состязаниях примут участие ученики 5-6 классов образовательных учреждений областного центра.

Тэг-регби – бесконтактный вид одной из самых популярных в мире игр. В команде могут играть вместе мальчики и девочки, а формат фестиваля подразумевает принцип «играй ради удовольствия».

Федерация регби города и Курской области совместно с комитетом образования города Курска в конце октября организовали семинар-практикум «Займись регби!» для учителей физкультуры, мероприятие получило большой позитивный отклик среди преподавателей, в итоге было принято решение организовать первый фестиваль для желающих попробовать себя в новой подвижной и безопасной командной игре тэг-регби.

Фестиваль проводит РСОО «Федерация регби города Курска и Курской области» при поддержке управления молодежной политики, физической культуры и спорта города и комитета образования города Курска.

Всех участников ждут призы и подарки, а само регби откроет перед детьми свои ценности: честность, уважение, доброжелательность, дисциплину и удовольствие от игры.

ИСТОЧНИК KP.RU