Акция "КП": "Хочу домой!"
Обаятельная и милая собачка по кличке Милана ищет свою любимую семью. Милане два годика. Она умная, любопытная, дружелюбная и общительная. Безумно обаятельная и очаровательная девочка покорит вас с первого взгляда!
Ее доброты и улыбок хватит на всех вокруг. Девочка понимает людей с полуслова, с полувзгляда. Это собака, с которой у вас никогда не будет сложностей, проблем и беспорядка дома. Удивительная нежная девчушка мечтает найти крышу над головой.
Внимание! Волонтеры отдадут малышку только в самые добрые, искренние и заботливые руки. Если вы мечтали о спокойной жизни рядом со своим мохнатым питомцем, то нет сомнений, что это возможно с Миланой.
Собачка здорова, обработана от паразитов, привита и стерилизована. Милана - это собака-друг, собака-компаньон. Всегда готова играть, гулять и обниматься.
Подходящему хозяину и другу волонтеры готовы доставить Милану по Курску и области.
Обращаться: 8919 134 64 78 Екатерина.
ИСТОЧНИК KP.RU