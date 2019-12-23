Акция "КП": "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-23T17:17:41+03:00

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Обаятельная и милая собачка по кличке Милана ищет свою любимую семью. Милане два годика. Она умная, любопытная, дружелюбная и общительная. Безумно обаятельная и очаровательная девочка покорит вас с первого взгляда!

Ее доброты и улыбок хватит на всех вокруг. Девочка понимает людей с полуслова, с полувзгляда. Это собака, с которой у вас никогда не будет сложностей, проблем и беспорядка дома. Удивительная нежная девчушка мечтает найти крышу над головой.

Внимание! Волонтеры отдадут малышку только в самые добрые, искренние и заботливые руки. Если вы мечтали о спокойной жизни рядом со своим мохнатым питомцем, то нет сомнений, что это возможно с Миланой.

Собачка здорова, обработана от паразитов, привита и стерилизована. Милана - это собака-друг, собака-компаньон. Всегда готова играть, гулять и обниматься.

Подходящему хозяину и другу волонтеры готовы доставить Милану по Курску и области.

Обращаться: 8919 134 64 78 Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU