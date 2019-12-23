2019-12-23T16:30:12+03:00
Экономика

38 курских предприятий стали лауреатами конкурса «Покупаем курское»

В регионе решили развивать местные бренды
Ольга ДАНИЛОВА
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Товары были представлены на выставке-ярмарке «Новогодняя сказка»Товары были представлены на выставке-ярмарке «Новогодняя сказка»Фото: предоставлено пресс-службой
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В главном выставочном павильоне в местечке Свобода Золотухинского района прошла традиционная выставка-ярмарка «Новогодняя сказка».

Посетители смогли приобрести продукты и товары к предстоящему празднику, в том числе новогодние игрушки, подарки, сувениры. В рамках выставки состоялась дегустация и награждение победителей областного смотра-конкурса «Покупаем курское».

Награды получили 38 лауреатов. Победителей определяли по трем номинациям: «Лучший товар года», «Новинка года», «Лидер продаж курских товаров». Отметили также и двух победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Перед открытием выставки-ярмарки состоялось первое заседание Совета рынка Курской области. Создать такой орган летом предложили сами предприниматели. Задача Совета — свести вместе торговые предприятия и производителей, а также коллегиально решать все возникающие проблемы.

Один из вопросов, над которыми будет работать Совет, — развитие курских брендов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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