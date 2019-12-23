2019-12-23T15:23:09+03:00
Общество

В 2020 году по Курской области будут курсировать 16 электричек

Их количество и составность не изменятся
Яна ШЕЛЕСТ
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На участке Курск - Белгород - Курск в 2020 году будут курсировать две электрички из Курска и две из БелгородаНа участке Курск - Белгород - Курск в 2020 году будут курсировать две электрички из Курска и две из БелгородаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 2020 году по территории Курской области на полигоне Юго-Восточной железной дороги будут курсировать 16 пригородных поездов. Их количество и составность сохранятся на уровне 2019 года.

Для более комфортного обслуживания пассажиров с 1 января 2020 года на участках Елец - Касторная Новая, Набережное - Старый Оскол, Старый Оскол - Ржава введут в эксплуатацию новые пассажирские вагоны.

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведением в Белгороде Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд планируется арендовать восемь вагонов или два состава электропоезда, которые пойдут по направлению Курск - Белгород.

Так, на участке Курск - Белгород - Курск в 2020 году будут курсировать две электрички из Курска и две из Белгорода. Из Курска до Белгорода пригородные поезда отправляются в 08:30 и 15:35, из Белгорода в Курск - в 08:30 и 15:56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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