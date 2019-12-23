2019-12-23T15:00:39+03:00
Происшествия

Гастролерша из Белоруссии похитила у курского пенсионера 700 тысяч

Женщину задержали сотрудники полиции
Яна ШЕЛЕСТ
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Пенсионер обнаружил пропажу сразу и позвонил в полициюПенсионер обнаружил пропажу сразу и позвонил в полициюФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Северного отдела полиции задержали подозреваемую, похитившая у пенсионера более 700 тысяч рублей. Женщина вместе со знакомой постучалась в квартиру пожилого человека и под различными предлогами пыталась проникнуть в дом. Однако 92-летний хозяин наотрез отказался кого-либо пускать. Вскоре одна женщина смогла отвлечь мужчину, другая зашла в квартиру, нашла деньги и незаметно вышла.

Пенсионер обнаружил пропажу сразу и позвонил в полицию. Незамедлительно по тревоге подняли несколько оперативных нарядов. Полицейские просмотрели ближайший район, а также камеры видеонаблюдения. В тот же день они установили съемную квартиру, в которой проживала подозреваемая. Там ее и задержали.

Оказалось, что 42-летняя злоумышленница прибыла в Курск из Белоруссии меньше недели назад специально для совершения преступления. Квартиру потерпевшего выбрала наугад, проходя каждую на лестничных площадках. Часть украденных денег у нее изъяли. Остальное она перечислила на счета знакомых.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанной к аналогичным преступлениям. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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