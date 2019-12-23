2019-12-23T14:32:53+03:00
Политика

Руководство СК проведет прием в Курске

Записаться можно предварительно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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Прием пройдет в Курске 24 декабряПрием пройдет в Курске 24 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА
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24 декабря с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Михаил Васильченко проведет прием граждан в Курском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области адресу: Курск, ул. Красный Октябрь, д. 21.

Телефон для справок и предварительной записи: 58-34-69

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, уточнили в ведомстве.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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